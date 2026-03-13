Comissão do Esporte recebe ministro para debater políticas públicas

André Fufuca participa de reunião sobre desenvolvimento esportivo

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados receberá nesta quarta-feira (18) o ministro do Esporte, André Fufuca, para discutir políticas públicas voltadas ao setor. A reunião ocorrerá no plenário 4, às 14h, atendendo a pedido do deputado Saulo Pedroso (PSD-SP), que destacou a importância do diálogo sobre ações, desafios e estratégias da política esportiva brasileira.

Entre os temas estão o esporte de base, o alto rendimento, o esporte educacional e a inclusão social. Pedroso ressaltou que fiscalizar e acompanhar essas políticas é essencial para promover e fortalecer o esporte nacional. O encontro busca alinhar iniciativas do governo com as demandas do Parlamento e da sociedade, visando melhorar o desempenho e o acesso ao esporte em todo o país. A reunião será aberta a parlamentares e assessores, garantindo transparência e participação.