segunda-feira, 29/09/2025

Comercial supera sufoco e garante lugar no G-2 da Série B

Com gols de Maycon Douglas e Jefinho, time de Campo Grande supera dificuldades e garante vaga na zona de acesso

Milton
Publicado por Milton
Foto: @educativams

A última rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense terminou com emoção no Estádio Jacques da Luz. O Comercial venceu o São Gabriel por 2 a 1, em partida equilibrada que garantiu ao Colorado a vice-liderança com 10 pontos. O destaque ficou por conta da atuação decisiva do goleiro Gabriel nos acréscimos, evitando o empate.

Maycon Douglas abriu o placar logo aos dois minutos, mas Joaquim empatou para o São Gabriel ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Jefinho marcou o gol da vitória em lance de bola parada. O técnico Tiago Batizoco elogiou a entrega do grupo e pediu foco total no returno.

O líder da competição é o Bataguassu, com 11 pontos, e será o próximo adversário do Comercial, em confronto direto pela ponta da tabela. Já o São Gabriel, em situação complicada, enfrenta o Taveirópolis buscando reabilitação.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

As Dez Mais

Milton - 0
Sexta, 26 de setembro de 2025. Hoje é dia de S. Cosme e Damião Faltam: 90 dias para o Natal. Manchetes do Correio do Estado: “Ferrovia Malha Oeste...
Leia mais

Série B de MS: Bataguassu e Maracaju Lideram

Milton - 0
A 4ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B de futebol masculino terminou na segunda-feira (22). Bataguassu e Maracaju estão na zona de acesso para...
Leia mais

Detento é espancado e internado em estado grave em Sidrolândia

Milton - 0
Um detento de 65 anos foi socorrido em estado grave após ser espancado por dois colegas de cela no presídio de Sidrolândia. Segundo a...
Leia mais

Quase 3,8 mil custodiados da agepen realizam provas do encceja prisional nesta semana

ANELISE PEREIRA - 0
A Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) segue ampliando o acesso à educação como ferramenta de ressocialização em Mato Grosso do Sul....
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia