Comercial supera sufoco e garante lugar no G-2 da Série B

A última rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense terminou com emoção no Estádio Jacques da Luz. O Comercial venceu o São Gabriel por 2 a 1, em partida equilibrada que garantiu ao Colorado a vice-liderança com 10 pontos. O destaque ficou por conta da atuação decisiva do goleiro Gabriel nos acréscimos, evitando o empate.

Maycon Douglas abriu o placar logo aos dois minutos, mas Joaquim empatou para o São Gabriel ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Jefinho marcou o gol da vitória em lance de bola parada. O técnico Tiago Batizoco elogiou a entrega do grupo e pediu foco total no returno.

O líder da competição é o Bataguassu, com 11 pontos, e será o próximo adversário do Comercial, em confronto direto pela ponta da tabela. Já o São Gabriel, em situação complicada, enfrenta o Taveirópolis buscando reabilitação.