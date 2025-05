Comercial questiona TJD e cogita sair da Segundona

A decisão do TJD-MS de ampliar o prazo para regularização dos clubes interessados na Série B estadual gerou desconforto no Esporte Clube Comercial. Em nota oficial, o presidente Marlon Brandt afirmou que estuda a possibilidade de não disputar a competição marcada para agosto.

Brandt criticou a medida, alegando que ela compromete o calendário e a organização do torneio. O dirigente esperava mais rigidez nos prazos e acredita que a decisão favorece clubes com menor estrutura, desvalorizando a competição.

A Federação de Futebol do MS (FFMS), no entanto, defende a ampliação do prazo como forma de garantir isonomia e fomentar o futebol estadual. A decisão também visa evitar o esvaziamento da Segundona, que corre risco de baixa adesão.

O Comercial, clube tradicional de Campo Grande, já entregou os documentos exigidos e aguarda o arbitral marcado para 2 de julho. Apesar da insatisfação, o clube não descarta totalmente a participação, mas avalia redirecionar recursos para suas categorias de base.

A decisão final será tomada em reunião com associados até o fim do mês. A diretoria também planeja ouvir torcedores em um encontro no dia 31. O impasse reflete a crise de identidade e gestão que ainda afeta o futebol sul-mato-grossense.