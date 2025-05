Comercial confirma participação na Série B após pressão da torcida

O Comercial, tradicional clube do futebol sul-mato-grossense, voltará a disputar a Série B estadual em 2025. A confirmação foi feita pelo presidente Marlon Brandt após reunião com a torcida organizada Falange Vermelha, que cobrou a presença da equipe na competição.

Inicialmente, Brandt havia sinalizado incerteza sobre a participação, citando dificuldades financeiras e administrativas. No entanto, a pressão dos torcedores e o desejo de reerguer o Colorado foram decisivos para a mudança de posição.

Durante o encontro, o dirigente revelou que negocia com uma empresa de São Paulo a possível transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A medida pode ajudar a sanar dívidas e modernizar a gestão.

Brandt também apresentou o planejamento esportivo, que começa com a contratação de um treinador e a montagem de um elenco misto, com atletas locais e reforços de fora. O objetivo é brigar pelo acesso à elite em 2026.

A pré-temporada começará em 28 de julho e os primeiros nomes devem ser anunciados no mesmo mês. A torcida também conheceu o novo uniforme, que será lançado em breve.