Com tempo instável, Inmet reforça alerta de tempestades em 9 cidades do Estado

Na tarde desta sexta-feira (20), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) reforçou o alerta de perigo potencial de tempestade em 9 cidades de Mato Grosso do Sul. Até ontem (19), o aviso era destinado a 68 municípios.

Segundo o alerta, há riscos de chuvas entre 20 e 30 mm/h (milímetros por hora) ou até 50 mm/dia. Além disso, a previsão mostra possibilidade de ventos intensos entre 40 e 60 km/hora (quilômetros por horas) e possibilidade de queda de granizo.

A condição climática também aumenta as chances de alagamentos, cortes de energia elétrica, estragos em plantações e quedas de árvores. Além de Mato Grosso do Sul, o aviso se estende para o Paraná e Santa Catarina.

No Estado, o alerta é para cidades de Água Clara, Aquidauana, Corumbá, Coxim, Ladário, Miranda, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso e Sonora.

O que fazer em casos de chuvas intensas?

Em casos de chuvas intensas, as orientações são para que a população não se abrigue debaixo de árvores e não estacione veículos próximos de torres de transmissão e placas de propaganda.

Também há indicação para evitar o uso de aparelhos elétricos. Quadro de energia elétrico deve ser desligado onde as chuvas e os ventos forem mais fortes. Em caso de emergência, a população deve ligar para a Defesa Civil no 199, ou para equipe do Corpo de Bombeiros no 193.