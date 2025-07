Pizza sob custódia – Policiais entregam pedido após prender entregador nos EUA

Um caso inusitado chamou atenção em Tempe, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Durante uma blitz de rotina, policiais abordaram um entregador da plataforma Grubhub e acabaram prendendo o homem por motivos não revelados. Com a pizza ainda no veículo, os agentes decidiram completar a entrega.

O momento da entrega foi registrado pelas câmeras corporais dos policiais e divulgado nas redes sociais pelo Departamento de Polícia local. No vídeo, os agentes aparecem batendo à porta da cliente, Brandy, que se surpreende ao receber sua pizza das mãos dos fardados.

“Seu entregador foi preso, mas trouxemos sua pizza. Ainda deve estar quente”, diz um dos policiais no vídeo, que rapidamente viralizou.

A atitude dos agentes foi elogiada por internautas. A polícia declarou que, além da segurança, também está comprometida em servir a comunidade de forma humana e eficaz mesmo que isso envolva entregar pizzas.