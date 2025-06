Com apoio de Gerson, Sidrolândia receberá R$ 40 milhões em investimentos pelo Programa MS Ativo

Nos próximos dois anos, Sidrolândia receberá cerca de R$ 40 milhões de investimento do Programa MS Ativo Municipalismo, em uma articulação junto ao Governo do Estado que teve a participação do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro. Os recursos serão aplicados em três grandes obras que integram o novo ciclo de desenvolvimento da cidade.

A reunião na governadoria com o governador Eduardo Riedel, na manhã de terça-feira (18), contou com a presença do prefeito Rodrigo Basso, vereadores, secretários municipais, a senadora Tereza Cristina, deputados estaduais e federais.

As prioridades foram definidas em conjunto com o prefeito Rodrigo Basso, que apresentou os projetos ao deputado Gerson Claro durante a reunião. Entre as obras estruturantes estão o prolongamento da Avenida Antero Lemes até a Avenida das Flores – facilitando o acesso ao Parque de Exposições – e a implantação do primeiro trecho do anel rodoviário, interligando a MS-162 (saída para Maracaju) ao Frigorífico Balbinos.

Essas duas intervenções somam R$ 23,5 milhões em investimentos, incluindo R$ 5 milhões de contrapartida do município. A proposta visa reordenar o tráfego urbano, desafogar a região central e impulsionar o crescimento da área onde já se instalam importantes empreendimentos agroindustriais.

“Essas obras estruturam o presente e preparam Sidrolândia para o futuro. O anel rodoviário vai tirar o tráfego pesado do centro e abrir espaço para um novo eixo de expansão urbana, onde já estão o Frigorífico Balbinos e grandes cooperativas. É uma estratégia para fortalecer a economia local e atrair novas empresas”, destacou Gerson Claro.

Outra frente de investimento será a construção da pista de pouso do futuro aeródromo municipal, com aporte de R$ 15 milhões do Estado. A Prefeitura vai ceder a área para viabilizar o projeto. Segundo Gerson, a obra é essencial para integrar Sidrolândia à Rota Bioceânica e preparar o município para receber grandes empreendimentos logísticos, exigindo diversificação dos modais de transporte.

Também estão previstos R$ 2,5 milhões para obras de drenagem em áreas de alagamento, com recursos de emendas da bancada federal. Já a senadora Tereza Cristina se comprometeu a destinar emendas para reforçar o parque de máquinas da Secretaria Municipal de Obras.

Estruturação

Ao final do encontro, o deputado Gerson Claro avaliou a reunião como extremamente produtiva. “O governador tem dado demonstrações claras de compromisso com o municipalismo, uma das marcas de sua gestão. Todas as 79 cidades do nosso Estado têm sido atendidas, sem distinção político-partidária. É um novo tempo para os municípios”, afirmou o presidente da ALEMS.

O prefeito Rodrigo Basso também comemorou os resultados. “A presença do deputado Gerson tem sido fundamental para viabilizar essas conquistas. Ele tem intermediado todas as demandas junto ao Governo do Estado com firmeza e dedicação”, reconheceu o prefeito.