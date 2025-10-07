Clarice Lispector inspira debate literário na Bienal Pantanal

A obra da escritora Clarice Lispector será o foco do projeto Leituras & Conversas, promovido pela Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. O encontro acontece nesta quinta-feira, 9 de outubro, às 17h30, no Auditório Pedro de Medeiros, dentro da programação da Bienal Pantanal. Participam as acadêmicas Maria Adélia Menegazzo, Lenilde Ramos, Lucilene Machado e Sylvia Cesco.

Clarice Lispector é considerada uma das autoras mais inovadoras da literatura brasileira do século XX. Sua escrita introspectiva e filosófica rompeu com convenções narrativas, influenciando gerações de leitores e escritores no Brasil e no mundo.

O projeto Leituras & Conversas tem como objetivo fomentar a cultura literária no estado, promovendo um espaço de diálogo e reflexão. A iniciativa valoriza tanto autores regionais quanto nacionais e internacionais, funcionando como um clube de leitura aberto ao público.

Clarice nasceu na Ucrânia e veio ao Brasil ainda bebê. Naturalizada brasileira, viveu em diversas cidades e começou a escrever desde jovem, revelando uma linguagem singular e poética desde sua estreia com Perto do Coração Selvagem, em 1943.

Sua produção inclui romances, contos, crônicas e obras infantis. Livros como A Paixão Segundo G.H., Água Viva e A Hora da Estrela se destacam pela abordagem existencial e a busca constante pela essência do ser humano.

A escrita de Clarice é marcada pela introspecção, fragmentação e uso intenso de metáforas. Seus personagens vivem momentos de epifania, dúvida e autodescoberta, em narrativas que exploram o cotidiano com profundidade filosófica.

Com essa edição especial, o Leituras & Conversas reafirma seu compromisso com a valorização da literatura e oferece ao público uma oportunidade de se aprofundar na obra de uma das maiores autoras brasileiras.

SERVIÇO

Leituras & Conversas na ASL

Tema: Clarice Lispector

Data: 9 de outubro de 2025, às 17h30

Local: Bienal Pantanal – Auditório Pedro de Medeiros

Entrada gratuita | Evento presencial | Traje esporte