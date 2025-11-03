Circuito Novembro Azul chega como reforço à atenção à saúde do homem

Em alusão à campanha Novembro Azul e com foco na atenção integral à saúde do homem, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) inicia na próxima quinta-feira (7) a primeira etapa do Circuito Novembro Azul, que tem o objetivo de facilitar o acesso da população masculina aos serviços de saúde.

Ao todo, serão seis etapas realizadas ao longo do mês, fortalecendo o papel da Atenção Primária à Saúde, voltada à promoção do cuidado e à prevenção de doenças.

A superintendente de Atenção Primária em Saúde, Ana Paula Resende, destaca a importância da participação de toda a sociedade no incentivo ao autocuidado masculino.

“Precisamos quebrar o tabu de que o homem não se cuida. É fundamental que as mulheres também nos ajudem a incentivar os homens próximos a buscarem os serviços de saúde”, reforça.

Durante as etapas, que serão realizadas em unidades de saúde de diferentes regiões da Capital, serão oferecidos atendimentos e orientações voltados à saúde do homem, como:

Verificação de sinais vitais e glicemia;

Agendamento para o teste de PSA, conforme critérios clínicos;

Testes rápidos para diagnóstico de HIV, hepatites B e C e sífilis;

Práticas integrativas com as equipes e-Multi;

e orientações gerais sobre cuidados e prevenção.

Cronograma do Circuito Novembro Azul