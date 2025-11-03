terça-feira, 4/11/2025

Circuito Novembro Azul chega como reforço à atenção à saúde do homem

ANELISE PEREIRA
Em alusão à campanha Novembro Azul e com foco na atenção integral à saúde do homem, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) inicia na próxima quinta-feira (7) a primeira etapa do Circuito Novembro Azul, que tem o objetivo de facilitar o acesso da população masculina aos serviços de saúde. 

Ao todo, serão seis etapas realizadas ao longo do mês, fortalecendo o papel da Atenção Primária à Saúde, voltada à promoção do cuidado e à prevenção de doenças. 

A superintendente de Atenção Primária em Saúde, Ana Paula Resende, destaca a importância da participação de toda a sociedade no incentivo ao autocuidado masculino. 

“Precisamos quebrar o tabu de que o homem não se cuida. É fundamental que as mulheres também nos ajudem a incentivar os homens próximos a buscarem os serviços de saúde”, reforça. 

Durante as etapas, que serão realizadas em unidades de saúde de diferentes regiões da Capital, serão oferecidos atendimentos e orientações voltados à saúde do homem, como: 

  • Verificação de sinais vitais e glicemia; 
  • Agendamento para o teste de PSA, conforme critérios clínicos; 
  • Testes rápidos para diagnóstico de HIV, hepatites B e C e sífilis; 
  • Práticas integrativas com as equipes e-Multi; 
  • e orientações gerais sobre cuidados e prevenção. 

Cronograma do Circuito Novembro Azul 

  • 07/11 – 8h | USF Coronel Antonino – Região do Segredo 
  • 13/11 – 8h | USF Cidade Morena – Região do Bandeira 
  • 13/11 – 13h | USF Mata do Jacinto – Região Centro/Prosa 
  • 19/11 – horário a confirmar | USF Jockey Club (Posto Kátia Locatelli) – Região do Anhanduizinho 
  • 28/11 – 8h | USF Oliveira – Região do Lagoa 
  • Distrito Imbirussu – data e local serão confirmados 
