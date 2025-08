Circuito da Saúde leva serviços da Sesau para perto da população nesta quarta-feira

Acontece nessa quarta-feira (06), a primeira edição do “Circuito da Saúde: Sesau mais perto de você”, que irá ofertar diversos serviços em saúde para a população de Campo Grande. Essa primeira edição acontecerá na USF Aero Itália e atenderá à população da área de abrangência da unidade e regiões vizinhas.

O principal objetivo da ação, que acontecerá toda quarta-feira do mês de agosto, cada semana em uma unidade diferente, é oportunizar serviços que por vezes estão distantes da população daquela região, como orientações sobre zoonoses, endemias, testagem rápida.

“Vamos trazer até a população dessas regiões diversos serviços que são ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), visando o cuidado amplo com a saúde, tanto dos moradores, quanto do ambiente e dos animais. Nosso foco sempre é a Saúde Única”, explica a secretária municipal de saúde, Rosana Leite.

Ao todo, serão quatro ações de prevenção e promoção à saúde aos munícipes por meio de um circuito de atendimento multiprofissional, com oferta ampliada de serviços concentrados em um único dia, em unidades polo previamente definidas, otimizando o fluxo assistencial e oportunizando o acesso a diversos serviços de saúde.

As unidades polo deverão funcionar em horário estendido, das 07h às 17h, no dia da ação, proporcionando maior tempo para atendimentos e ampliação do acesso. A equipe de atendimento será composta pelos profissionais da unidade polo e das unidades do entorno, que atuarão em regime de apoio – uma vez que o atendimento não será centralizado apelas na área de abrangência da unidade polo.

Serão ofertados serviços como consultas médicas e de enfermagem, vacinação para todas as faixas etárias, testagens rápidas (HIV, sífilis, hepatites B e C), avaliação multiprofissional do desenvolvimento infantil, coleta de exame preventivo, avaliação de mamas, auriculoterapia, atendimento psicológico, triagem para saúde bucal e vacinação antirrábica de cães e gatos. Também haverá ações de combate ao Aedes aegypti, coleta de sangue para diagnóstico de leishmaniose e cadastro para castração de animais.

A USF Aero Itália fica na rua Rio Galheiros, 280 – Jardim Aero Itália. Em etapas posteriores, a estrutura será montada na USF Aero Rancho IV (13/08), USF Estrela Dalva (20/08) e na USF Tarumã (27/08).