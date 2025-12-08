segunda-feira, 8/12/2025

China deve importar recorde de soja em 2025

Compras de soja americana aumentam após diálogo China-EUA

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Divulgação /Ilustrativa

As importações de soja pela China atingiram em novembro o nível mais alto desde 2021, com 8,11 milhões de toneladas, um aumento de 13,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Nos primeiros 11 meses de 2025, o país comprou 103,79 milhões de toneladas, 6,9% a mais que em 2024.

Entre maio e outubro, as importações bateram recordes devido à intensa compra da América do Sul, motivada pelo receio de um déficit caso a guerra comercial com os EUA se prolongasse. Esse movimento contribuiu para o excesso de oferta nos estoques domésticos, aumentando a pressão de venda.

Analistas estimam que as importações de dezembro podem chegar a 8,6 milhões de toneladas, totalizando cerca de 112 milhões no ano. O aumento recente nas compras de soja americana ocorreu após conversas bilaterais entre China e EUA em outubro. Entretanto, os volumes ainda estão abaixo da meta norte-americana de 12 milhões de toneladas para o ano.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

