Chapadão do Sul recebe selo cristal CAIXA de gestão sustentável

Nesta quarta-feira (25), o prefeito Walter Schlatter recebeu em seu gabinete as consultoras da Caixa Econômica Federal, Débora Carolina de Souza Sadim e Márcia Mieko Iguchi, para a entrega oficial do Selo Cristal CAIXA Gestão Sustentável ao município de Chapadão do Sul. A certificação reconhece cidades que se destacam na adoção de boas práticas de governança, responsabilidade socioambiental e gestão pública eficiente.

Concedido com base em uma avaliação criteriosa que analisa 21 indicadores públicos, o selo contempla quatro grandes áreas: Ambiental, Social, Governança e Climático. Chapadão do Sul foi reconhecida por atender aos critérios que demonstram o comprometimento da administração municipal com o uso responsável dos recursos públicos e com o desenvolvimento sustentável do município.

Mais do que um reconhecimento técnico, o Selo CAIXA reforça que Chapadão do Sul está no caminho certo: um caminho que prioriza transparência, planejamento e ações que geram impacto real na qualidade de vida das pessoas.

“Receber esse selo mostra que nossas escolhas administrativas estão alinhadas com um futuro mais justo, sustentável e eficiente para toda a população”, destacou o prefeito Walter durante o encontro.

Além de garantir condições diferenciadas na contratação de serviços e produtos bancários junto à Caixa, o selo também confere ao município uma imagem mais sólida perante instituições e investidores, facilitando o acesso a novos projetos e recursos.

O reconhecimento é fruto de um esforço coletivo entre setores da Prefeitura, que atuam de forma integrada para garantir que as decisões da gestão atual estejam pautadas não apenas na eficiência administrativa, mas também na responsabilidade social e ambiental.

Chapadão do Sul segue avançando — com responsabilidade, compromisso e respeito a quem mais importa: o cidadão.