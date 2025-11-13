quinta-feira, 13/11/2025

CHAPADÃO DO SUL: O sonho cada vez mais próximo para 42 famílias

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

As obras do empreendimento habitacional que está sendo edificado no bairro Planalto registram importantes avanços. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Projetos, acompanhou de perto o progresso da construção do Residencial Araras, que contará com 42 unidades habitacionais nesta primeira etapa.

O projeto habitacional representa investimento da ordem de R$ 5,8 milhões e é fruto de uma parceria entre os governos municipal, estadual e federal. As casas possuem área de 48,13 m², com sala, cozinha, banheiro, dois quartos e área de serviço coberta, construídas com estrutura de concreto, lajes e cobertura metálica.

Além de beneficiar diretamente dezenas de famílias da cidade, o empreendimento atende a uma política pública de moradia digna, reduzindo o déficit habitacional e promovendo inclusão social no município. O prefeito Walter Schlatter, e o secretário Felipe Scorssatto, visitou o canteiro de obras nas últimas semanas para verificar o andamento dos serviços, que já se encontram em fase de concretagem.

Entre as contrapartidas municipais, destacam-se a doação dos terrenos, avaliados em mais de R$ 703 mil, a construção das calçadas, o plantio de árvores e os serviços de preparação do solo. O município também concedeu isenção do ISS para a obra, contribuindo para a viabilização e agilidade dos trabalhos.

A entrega das casas permitirá que as famílias beneficiadas saiam do aluguel ou da condição de moradia precária e passem a contar com um lar próprio, integrado a uma comunidade planejada, próxima ao Residencial Planalto. Ampliando o acesso à moradia, e também a qualidade de vida e a valorização dos bairros.

As próximas etapas do Residencial Araras contemplam mais unidades habitacionais, o que ampliará ainda mais o alcance social do empreendimento, consolidando o município como exemplo de gestão no setor habitacional.

CATEGORIAS:
GERAL

