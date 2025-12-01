segunda-feira, 1/12/2025

CGU expulsa ex-chefe da Receita por favorecimento a Bolsonaro

Uso indevido do cargo

Milton
Foto: Gov.br/Reprodução

A CGU decidiu expulsar do serviço público Júlio Cesar Vieira Gomes, ex-secretário da Receita Federal, após investigação sobre tentativa de liberação de joias sauditas destinadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida, oficializada nesta segunda-feira (1), impede Gomes de ocupar qualquer cargo federal pelos próximos cinco anos.

Segundo a CGU, ele violou normas do Estatuto do Servidor ao usar o cargo para favorecer interesses particulares, comprometendo a dignidade da administração pública. O relatório final da comissão disciplinar apontou pressão sobre auditores da Receita e descumprimento de deveres funcionais essenciais.

Além da expulsão, a apuração revelou tentativas de exonerar-se antes do término do processo, barradas pela instituição. A investigação administrativa ocorreu paralelamente à da Polícia Federal, reunindo indícios de articulação política para liberação irregular das joias.

