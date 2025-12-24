quinta-feira, 25/12/2025

CEASA/MS projeta aumento de 25% nas vendas no fim de ano

Publicado por Milton
FOTO: CEASA/MS

Com a proximidade das festas de fim de ano, a CEASA/MS projeta crescimento de até 25% nas vendas, acompanhando o comportamento registrado no mesmo período do ano passado. A alta é impulsionada principalmente pela maior procura por frutas tradicionais das ceias natalinas, como uva, pêssego, morango e nectarina. Produtos campeões de venda ao longo do ano, como banana, melancia e laranja, também mantêm forte saída. Segundo a Dimer, os preços seguem estáveis, o que favorece o consumidor.

A CEASA/MS reforça que qualquer pessoa pode comprar no local. A expectativa é de aumento no volume comercializado entre novembro e dezembro. O cenário exige planejamento dos empresários para manter oferta, qualidade e regularidade dos produtos.

