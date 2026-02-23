terça-feira, 24/02/2026

CDL Campo Grande Recebe Segundo Evento Mensal da Confraria

Parceria reforça compromisso com empreendedores do MS

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

Empreendedores de MS terão novas oportunidades de negócios

A CDL Campo Grande será a sede do segundo evento mensal da Confraria, marcado para abril. A iniciativa reforça o compromisso da entidade em promover oportunidades reais para micro, pequenos e grandes empreendedores de Mato Grosso do Sul. O encontro visa fortalecer a rede de contatos e ampliar possibilidades de negócios na capital. Durante o evento, os participantes terão acesso a atividades voltadas ao networking qualificado e à troca de experiências. A CDL mantém suas portas abertas para novas conexões, reafirmando seu papel como ponto estratégico de apoio ao empreendedorismo.

A parceria busca criar um ambiente favorável ao crescimento econômico local e à geração de valor. Empresários terão a chance de conhecer tendências de mercado e expandir suas relações profissionais. A Confraria, por sua vez, proporciona encontros mensais que estimulam colaboração e inovação entre empreendedores. O evento representa uma oportunidade concreta para impulsionar negócios e fortalecer a economia regional. Todos os setores produtivos estão convidados a participar e aproveitar os benefícios da rede.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Biofungicida tem menor pegada de carbono que químicos

Milton - 0
Estudo conduzido pelo Bureau Veritas apontou que o biofungicida Bombardeiro, da Biotrop, apresenta menor pegada de carbono em comparação a fungicidas químicos convencionais. A...
Leia mais

Trabalhador rural escapa de sequestro na fronteira

Milton - 0
Criminosos não conseguiram receber resgate de US$ 150 mil O trabalhador rural Ever Francisco Silguero Silva, sequestrado na noite de quarta-feira (18) na fazenda "San...
Leia mais

Programa de renegociação de dívidas rurais atinge R$ 7,5 bilhões

Milton - 0
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 7,5 bilhões em operações de renegociação de dívidas rurais pelo programa BNDES Liquidação...
Leia mais

APARECIDA DO TABOADO: Volta às aulas reforça compromisso com educação de qualidade.

ANELISE PEREIRA - 0
A rede municipal de ensino de Aparecida do Taboado retomou as atividades nesta quinta-feira, 19 de fevereiro, marcando um momento especial para toda a...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia