CDL Campo Grande Recebe Segundo Evento Mensal da Confraria

Empreendedores de MS terão novas oportunidades de negócios

A CDL Campo Grande será a sede do segundo evento mensal da Confraria, marcado para abril. A iniciativa reforça o compromisso da entidade em promover oportunidades reais para micro, pequenos e grandes empreendedores de Mato Grosso do Sul. O encontro visa fortalecer a rede de contatos e ampliar possibilidades de negócios na capital. Durante o evento, os participantes terão acesso a atividades voltadas ao networking qualificado e à troca de experiências. A CDL mantém suas portas abertas para novas conexões, reafirmando seu papel como ponto estratégico de apoio ao empreendedorismo.

A parceria busca criar um ambiente favorável ao crescimento econômico local e à geração de valor. Empresários terão a chance de conhecer tendências de mercado e expandir suas relações profissionais. A Confraria, por sua vez, proporciona encontros mensais que estimulam colaboração e inovação entre empreendedores. O evento representa uma oportunidade concreta para impulsionar negócios e fortalecer a economia regional. Todos os setores produtivos estão convidados a participar e aproveitar os benefícios da rede.