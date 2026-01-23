sexta-feira, 23/01/2026

Catadores de caranguejo passam a ter direito ao seguro-defeso

Defeso é o período do ano em que a pesca é proibida para garantir a reprodução das espécies

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara aprovou, em dezembro, projeto de lei que inclui os catadores de caranguejo entre os beneficiários do seguro-desemprego durante o defeso, período em que a captura de determinadas espécies marinhas é proibida para preservação. A proposta, substitutivo do deputado Henderson Pinto ao PL 2707/24, exige comprovação da atividade e do período junto ao órgão competente, garantindo conformidade com os critérios já aplicados aos pescadores artesanais. Segundo Pinto, a medida promove coerência normativa e elimina assimetrias injustificadas.

O projeto ainda será analisado pelas comissões de Trabalho; Previdência e Assistência Social; Finanças e Tributação; e Constituição e Justiça antes de seguir para votação na Câmara e no Senado. Caso aprovado, os catadores passarão a receber o benefício equivalente a um salário mínimo mensal, pago pelo INSS, durante o defeso, fortalecendo a proteção social dessa categoria.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

Profissionais de saúde serão vacinados contra dengue

Milton - 0
O SUS iniciará em 9 de fevereiro a vacinação de cerca de 1,1 milhão de profissionais de saúde com a Butantan-DV, primeira vacina 100%...
Leia mais

MT intensifica ações de contenção após novo caso de gripe aviária

Milton - 0
O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou a presença do vírus da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (H5N1) em uma propriedade de aves...
Leia mais

Boletim Epidemiológico: MS registra 2 casos confirmados de dengue

Milton - 0
Mato Grosso do Sul já registrou 132 casos prováveis de Dengue, sendo 2 casos confirmados, em 2026. Estes dados foram apresentados no boletim referente...
Leia mais

Polícia apreende armas em Campo Grande

Milton - 0
A Polícia Civil de Campo Grande, por meio do SIG da 1ª DEAM, cumpriu nesta quarta-feira (22) dois mandados judiciais de busca e apreensão...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia