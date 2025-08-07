Cartório do DF usa cenário de ‘jogo’ para casamentos virtuais.

Escolher a roupa do casamento não é a única função para quem casa no civil on-line Cartório Colorado, no Distrito Federal. Lá, naquele ambiente digital, tanto os noivos como os convidados, devem escolher a roupa, a cor do cabelo, da pele, dos olhos… isso porque no Cartório Colorado o ambiente virtual virou quase um “The Sims”, onde você monta o seu avatar e vai viver como se estivesse na vida real. E sim, o casamento é real. Atestado pelo Cartório, mas de um jeito diferente e divertido de ser celebrado.

Ali os noivos podem escolher entre seis cenários virtuais, como em um jogo de video game. O custo do casamento on-line é de R$150,14 reais. Os ambientes disponíveis vão desde o mais tradicional (Essência), e passam pela decoração romântica, valentine´s, até cenários ousados como um casamento futurista, em uma biblioteca clássica, ou um cenário tropical (Brasil). Cada convidado entra na cerimônia com uma senha, escolhe seu avatar, personaliza, e assiste a cerimônia virtual celebrada por um representante do cartório representado por seu bonequinho on-line.

Além de estarem presentes no “jogo”, o casal e o representante participam, simultaneamente, de uma chamada de vídeo. Os avatares do casal são encaminhados até uma sala do cenário escolhido para assinarem os documentos online. O Cartório Colorado começou utilizar os cenários inspirados em jogos em fevereiro deste ano. De lá para cá, mais de 60 casais já oficializaram a união pela modalidade.

Pioneiro nesse tipo de cerimônia virtual, o Cartório Colorado disse que o projeto foi possível graças a modalidade de casamento virtual ganhar validade jurídica. Após ganhar popularidade como alternativa para casais que querem formalizar a união de forma acessível, o cartório decidiu desenvolver um ambiente personalizado para tornar a experiência mais interativa e divertida. O Cartório também oferece a possibilidade de emissão de certidão de casamento online, sem a necessidade de comparecer pessoalmente ao cartório, facilitando ainda mais o processo.