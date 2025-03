Carros batem em cruzamento com semáforo intermitente no Jardim Aeroporto

Uma Volkswagen Saveiro e um Renault Sandero bateram, na manhã desta quinta-feira (6), no Bairro Jardim Aeroporto, em Campo Grande. Segundo testemunhas, o acidente aconteceu no cruzamento da Avenida José Barbosa Rodrigues com a Rua Pôr do Sol, por volta das 7h.

O semáforo estava intermitente, e os dois veículos tentavam passar pelo cruzamento, quando bateram. Relatos afirmam que o motorista do Sandero foi quem causou o acidente. Nenhum dos motoristas se feriu e a Polícia Militar foi acionada e atendeu a ocorrência.

fonte: topmidianews