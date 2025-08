Carreta tomba na BR-163 e carga de leite é saqueada

Na manhã desta terça-feira (5), uma carreta carregada com produtos alimentícios, incluindo caixas de leite, tombou na BR-163, próximo à “Ponte Seca”, no distrito de Prudêncio Thomaz, em Nova Alvorada do Sul/MS. Pouco após o acidente, dezenas de populares se aproximaram e começaram a saquear a carga espalhada às margens da rodovia.

Testemunhas relataram que a ação foi rápida e descontrolada. Pessoas utilizaram veículos particulares para transportar os produtos, e alguns encheram porta-malas com os alimentos. O motorista, sozinho e aguardando a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não conseguiu impedir a ação.

Mesmo com filmagens e fotos registrando o saque, os envolvidos não se intimidaram. O crime de furto, previsto no Código Penal, foi praticado abertamente diante de outros motoristas e curiosos. Até o momento, ninguém foi preso, e a PRF ainda não divulgou informações sobre a investigação ou identificação dos suspeitos. O caso levanta debate sobre responsabilidade coletiva e respeito às leis.