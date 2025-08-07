Carregador pega fogo em voo e causa pânico

Um voo que partiu de São Paulo com destino a Amsterdã, na Holanda, viveu momentos de tensão nesta quarta-feira (7/8), após um carregador portátil de celular pegar fogo dentro da cabine. O incidente aconteceu enquanto a aeronave sobrevoava o oceano, a cerca de quatro horas do destino final.

A jornalista brasileira Simone Malagoli estava a bordo e relatou o caso nas redes sociais. Segundo ela, o susto começou com muita fumaça no corredor e gritos de passageiros assustados. “Achei que fosse morrer, foi uma das situações mais tensas da minha vida”, descreveu.

Imagens mostram uma comissária com extintor de incêndio tentando conter as chamas. O foco do fogo estava dentro da mochila de um passageiro que dormia. A origem do problema foi um power bank, que superaqueceu e provocou o princípio de incêndio.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A tripulação conseguiu controlar a situação, mas os passageiros foram atendidos por equipes médicas ao desembarcarem na Alemanha, onde o avião fez um pouso alternativo. O caso levanta novamente o debate sobre o transporte de baterias e dispositivos eletrônicos em voos.