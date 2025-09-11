quinta-feira, 11/09/2025

Cármen Lúcia dá voto decisivo e STF condena Bolsonaro por golpe de estado

Com o voto da ministra Cármen Lúcia, STF sela condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e ataques ao Estado democrático de direito.

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado nesta quinta-feira (11) pela 1ª Turma do STF por envolvimento em tentativa de golpe de Estado e por atos contra o Estado democrático de direito. O voto decisivo foi da ministra Cármen Lúcia, que considerou as provas “gravíssimas” e destacou que a defesa não negou os fatos centrais.

Além da tentativa de abolição violenta do Estado de direito, Bolsonaro também foi condenado por dano qualificado ao patrimônio da União, ligado aos atos de 8 de janeiro de 2023. O julgamento teve início na semana passada, com o ministro Alexandre de Moraes propondo pena de até 43 anos de prisão. Flávio Dino acompanhou o relator, enquanto Luiz Fux votou pela absolvição.

Cármen Lúcia, última a votar, rejeitou alegações de parcialidade e excesso de provas eletrônicas. Segundo ela, “somente com a democracia o País vale a pena”.

Com placar de 3×1, a condenação está firmada. Bolsonaro ainda pode recorrer ao plenário do STF.

