Caravina participa das comemorações dos 79 anos de Jardim

Na última quarta-feira (14), o deputado estadual Caravina esteve em Jardim (MS) para prestigiar as comemorações pelos 79 anos de emancipação política do município. Acompanhado do prefeito Guga, do vice-prefeito Tiago, do vereador Alexandre e de toda a equipe da Prefeitura, o deputado participou do tradicional desfile cívico realizado na cidade.

Durante a solenidade, Caravina reforçou sua parceria com o município ao realizar a entrega de emendas parlamentares destinadas à cidade.

O desfile reuniu instituições e representantes da sociedade civil em uma celebração marcada por apresentações culturais e homenagens à história de Jardim. O deputado destacou a importância da data para a população local e ressaltou o comprometimento de seu mandato com o desenvolvimento dos municípios do interior do Estado.

A presença do deputado no evento reforça o diálogo constante com as lideranças locais e o apoio a iniciativas que valorizam a identidade e a cultura dos municípios sul-mato-grossenses.