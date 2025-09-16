terça-feira, 16/09/2025

Campo Grande realiza posse de conselheiros regionais nas sete regiões urbanas

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Campo Grande acompanha, ao longo do mês de setembro, a posse dos conselheiros regionais eleitos nas sete regiões urbanas da Capital, além da eleição da nova Mesa Diretora para o biênio 2025-2027. As solenidades estão sendo realizadas no Centro de Convivência do Idoso (CCI) “Vovó Ziza” e marcam um importante passo na valorização das lideranças comunitárias como ponte entre a população e o poder público.

A primeira cerimônia foi dedicada à Região Urbana do Anhanduizinho, que reúne mais de 218 mil moradores. Foram diplomados 102 conselheiros, eleitos pela comunidade entre os dias 11 e 28 de agosto. A segunda região a realizar sua posse foi a Região Urbana do Segredo, com a diplomação de 51 conselheiros. Nesta terça-feira (16), é a vez dos representantes da Região Central tomarem posse.

Durante cada evento, além da diplomação dos conselheiros titulares e suplentes, ocorre também a eleição da Mesa Diretora de cada Conselho, que será responsável por coordenar os trabalhos dos conselhos no próximo biênio.

A criação dos Conselhos Regionais é fruto direto da mobilização popular e da união de associações de bairros, vilas, conjuntos habitacionais e outras entidades locais. Os conselhos foram instituídos oficialmente em 13 de dezembro de 1996 (Decreto nº 7.631) e legalmente regulamentados pela Lei Complementar nº 341/2018. Atualmente, Campo Grande vive sua 14ª gestão dos Conselhos Regionais, que completaram 27 anos de atuação em julho deste ano.

Os conselhos têm caráter consultivo e propositivo, com a missão de acompanhar, fiscalizar e contribuir com o planejamento urbano e as políticas públicas municipais. Entre suas principais atribuições estão:

  • Acompanhar a aplicação do Plano Diretor;
  • Participar do debate do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e do Orçamento Anual (LOA);
  • Propor melhorias e prioridades nas ações públicas;
  • Representar as demandas das comunidades.

A prefeita Adriane Lopes cita que o trabalho dos líderes comunitários é fundamental para aproximar as comunidades mais afastadas do poder público.

“O nosso objetivo é transformar a vida de todos os moradores das sete regiões da cidade. É um trabalho sério, com os pés no chão e muita responsabilidade. A gente anda pela cidade, faz a escuta ativa e sente o que o cidadão quer para o seu bairro. Os Conselhos Regionais trabalham lado a lado com a Prefeitura, fazendo o que precisa ser feito para dar mais qualidade de vida para a população de Campo Grande”, disse a chefe do Executivo.

A Região Urbana do Anhanduizinho é uma das mais populosas da Capital, com 218.585 habitantes. Os conselheiros recém-empossados representam entidades comunitárias, de saúde, educação, segurança e assistência social.

Entre as lideranças, foi reconduzido ao cargo de presidente regional do Anhanduizinho, José Arantes de Souza, que explica a função perante a sociedade:

“O papel do presidente do Conselho Regional é agregar as lideranças comunitárias da região. O presidente não pode pensar apenas no seu bairro, no seu reduto. Ele precisa pensar no todo, no macro, que é a região. A nossa vizinhança é muito grande, com mais de 200 mil habitantes. Hoje, temos 59 conselheiros titulares e, com os suplentes, esse número passa de 100. Nossa função é unir esses conselheiros, ajudá-los no que for possível, encaminhar reivindicações por melhorias à prefeitura, às secretarias municipais e apoiar cada conselheiro nas suas demandas”.

A Região Urbana do Segredo também já realizou sua cerimônia de posse. O movimento comunitário local surgiu a partir da articulação de diversas associações de bairros e conjuntos habitacionais, com pautas voltadas à moradia digna, infraestrutura, saneamento, saúde, educação, emprego e cidadania.

Outro que retomou a posse do cargo na segunda-feira (15) foi José Geraldo Balejo Jara, presidente do bairro Morada Verde e conselheiro regional desde 2015. Ele assumiu a presidência do Conselho Regional do Segredo em 2019, inicialmente em uma vaga tampão, e desde então foi reeleito duas vezes.

Para José, o conselho é uma ferramenta essencial para garantir que as demandas da comunidade cheguem até o poder público:

“A importância do conselho para a comunidade é total, porque é através dos conselhos que as demandas chegam às secretarias. O conselho é formado por entidades – associações de moradores, clubes de mães, entidades de classe e o terceiro setor. Quando a reivindicação não é atendida, a gente mobiliza o povo e mostra que aquela demanda da comunidade precisa ser ouvida”.

Ele também destacou um avanço importante alcançado neste ano:

“Em 2024, tivemos um grande avanço. Foi a primeira vez que recebemos uma carteirinha de conselheiro regional. Antes, o conselheiro precisava andar com o Diogrande embaixo do braço para provar que fazia parte do conselho. Agora temos uma identidade oficial, o que fortalece ainda mais nossa representatividade”.

A Prefeitura de Campo Grande reforça seu compromisso com a escuta ativa das lideranças, garantindo uma gestão mais participativa, eficiente e sensível às reais necessidades das comunidades. A iniciativa reconhece que os líderes comunitários são agentes essenciais no desenvolvimento local e no avanço das políticas públicas voltadas à promoção da justiça social.

#ParaTodosVerem: A foto de capa mostra a sala onde aconteceram a posse e a eleição. As fotos internas mostram a prefeita Adriane Lopes e a vice-prefeita Camila Nascimento durante seus discursos. Já as outras duas mostram os presidentes eleitos das regiões Anhanduizinho e Segredo.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Criminoso morde dedo da vítima para roubar anel

Milton - 0
Na tarde do último sábado (13), um homem foi vítima de um assalto inusitado no bairro Embaré, em Santos, na Baixada Santista. Câmeras de...
Leia mais

FBI procura atirador que matou ativista conservador

Milton - 0
A polícia e agentes federais dos Estados Unidos realizam uma caçada intensa para capturar o atirador responsável pela morte do ativista conservador Charlie Kirk,...
Leia mais

Cármen Lúcia dá voto decisivo e STF condena Bolsonaro por golpe de estado

Milton - 0
O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado nesta quinta-feira (11) pela 1ª Turma do STF por envolvimento em tentativa de golpe de Estado e por...
Leia mais

DOF encontra maconha escondida em fornos industriais no MS

Milton - 0
Policiais do DOF apreenderam na quarta-feira (10), na zona rural de Amambai, mais de 1,4 tonelada de drogas escondidas em fornos industriais transportados por...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia