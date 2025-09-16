Campo Grande realiza posse de conselheiros regionais nas sete regiões urbanas

A Prefeitura de Campo Grande acompanha, ao longo do mês de setembro, a posse dos conselheiros regionais eleitos nas sete regiões urbanas da Capital, além da eleição da nova Mesa Diretora para o biênio 2025-2027. As solenidades estão sendo realizadas no Centro de Convivência do Idoso (CCI) “Vovó Ziza” e marcam um importante passo na valorização das lideranças comunitárias como ponte entre a população e o poder público.

A primeira cerimônia foi dedicada à Região Urbana do Anhanduizinho, que reúne mais de 218 mil moradores. Foram diplomados 102 conselheiros, eleitos pela comunidade entre os dias 11 e 28 de agosto. A segunda região a realizar sua posse foi a Região Urbana do Segredo, com a diplomação de 51 conselheiros. Nesta terça-feira (16), é a vez dos representantes da Região Central tomarem posse.

Durante cada evento, além da diplomação dos conselheiros titulares e suplentes, ocorre também a eleição da Mesa Diretora de cada Conselho, que será responsável por coordenar os trabalhos dos conselhos no próximo biênio.

A criação dos Conselhos Regionais é fruto direto da mobilização popular e da união de associações de bairros, vilas, conjuntos habitacionais e outras entidades locais. Os conselhos foram instituídos oficialmente em 13 de dezembro de 1996 (Decreto nº 7.631) e legalmente regulamentados pela Lei Complementar nº 341/2018. Atualmente, Campo Grande vive sua 14ª gestão dos Conselhos Regionais, que completaram 27 anos de atuação em julho deste ano.

Os conselhos têm caráter consultivo e propositivo, com a missão de acompanhar, fiscalizar e contribuir com o planejamento urbano e as políticas públicas municipais. Entre suas principais atribuições estão:

Acompanhar a aplicação do Plano Diretor;

Participar do debate do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e do Orçamento Anual (LOA);

Propor melhorias e prioridades nas ações públicas;

Representar as demandas das comunidades.

A prefeita Adriane Lopes cita que o trabalho dos líderes comunitários é fundamental para aproximar as comunidades mais afastadas do poder público.

“O nosso objetivo é transformar a vida de todos os moradores das sete regiões da cidade. É um trabalho sério, com os pés no chão e muita responsabilidade. A gente anda pela cidade, faz a escuta ativa e sente o que o cidadão quer para o seu bairro. Os Conselhos Regionais trabalham lado a lado com a Prefeitura, fazendo o que precisa ser feito para dar mais qualidade de vida para a população de Campo Grande”, disse a chefe do Executivo.

A Região Urbana do Anhanduizinho é uma das mais populosas da Capital, com 218.585 habitantes. Os conselheiros recém-empossados representam entidades comunitárias, de saúde, educação, segurança e assistência social.

Entre as lideranças, foi reconduzido ao cargo de presidente regional do Anhanduizinho, José Arantes de Souza, que explica a função perante a sociedade:

“O papel do presidente do Conselho Regional é agregar as lideranças comunitárias da região. O presidente não pode pensar apenas no seu bairro, no seu reduto. Ele precisa pensar no todo, no macro, que é a região. A nossa vizinhança é muito grande, com mais de 200 mil habitantes. Hoje, temos 59 conselheiros titulares e, com os suplentes, esse número passa de 100. Nossa função é unir esses conselheiros, ajudá-los no que for possível, encaminhar reivindicações por melhorias à prefeitura, às secretarias municipais e apoiar cada conselheiro nas suas demandas”.

A Região Urbana do Segredo também já realizou sua cerimônia de posse. O movimento comunitário local surgiu a partir da articulação de diversas associações de bairros e conjuntos habitacionais, com pautas voltadas à moradia digna, infraestrutura, saneamento, saúde, educação, emprego e cidadania.

Outro que retomou a posse do cargo na segunda-feira (15) foi José Geraldo Balejo Jara, presidente do bairro Morada Verde e conselheiro regional desde 2015. Ele assumiu a presidência do Conselho Regional do Segredo em 2019, inicialmente em uma vaga tampão, e desde então foi reeleito duas vezes.

Para José, o conselho é uma ferramenta essencial para garantir que as demandas da comunidade cheguem até o poder público:

“A importância do conselho para a comunidade é total, porque é através dos conselhos que as demandas chegam às secretarias. O conselho é formado por entidades – associações de moradores, clubes de mães, entidades de classe e o terceiro setor. Quando a reivindicação não é atendida, a gente mobiliza o povo e mostra que aquela demanda da comunidade precisa ser ouvida”.

Ele também destacou um avanço importante alcançado neste ano:

“Em 2024, tivemos um grande avanço. Foi a primeira vez que recebemos uma carteirinha de conselheiro regional. Antes, o conselheiro precisava andar com o Diogrande embaixo do braço para provar que fazia parte do conselho. Agora temos uma identidade oficial, o que fortalece ainda mais nossa representatividade”.

A Prefeitura de Campo Grande reforça seu compromisso com a escuta ativa das lideranças, garantindo uma gestão mais participativa, eficiente e sensível às reais necessidades das comunidades. A iniciativa reconhece que os líderes comunitários são agentes essenciais no desenvolvimento local e no avanço das políticas públicas voltadas à promoção da justiça social.

#ParaTodosVerem: A foto de capa mostra a sala onde aconteceram a posse e a eleição. As fotos internas mostram a prefeita Adriane Lopes e a vice-prefeita Camila Nascimento durante seus discursos. Já as outras duas mostram os presidentes eleitos das regiões Anhanduizinho e Segredo.