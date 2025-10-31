Campo Grande batiza rua em memória de assessor de Papy morto em acidente

Os vereadores de Campo Grande aprovaram, em sessão realizada na quinta-feira (30), o Projeto de Lei nº 12.132/25, que denomina “Rua Wagner de Souza Pereira” o trecho que liga os bairros Rita Vieira, Tiradentes e Maria Aparecida Pedrossian. A proposta, aprovada em discussão única, presta homenagem a Wagner Pereira, assessor do vereador Epaminondas Vicente Neto, o Papy, falecido em um acidente de trânsito em setembro deste ano.

A nova via, segundo o texto, inicia-se no pontilhão do anel rodoviário e segue até a Avenida Ceriman, no Bairro Maria Aparecida Pedrossian. Conhecido como Wagnão, ele era reconhecido pelo envolvimento com ações sociais e pela dedicação ao desenvolvimento da região do Jardim Itamaracá.

Durante a sessão, Papy destacou a importância da homenagem e relembrou a trajetória do ex-assessor. “O Wagnão sempre será lembrado pelos trabalhos realizados no Itamaracá. Sua dedicação e amizade marcaram profundamente a comunidade”, declarou o parlamentar.

O projeto é de autoria da Mesa Diretora da Câmara e também leva a assinatura dos vereadores Herculano Borges e Ronilço Guerreiro.