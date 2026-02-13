sexta-feira, 13/02/2026

Caminhoneiro morre e carga de bois se espalha na BR-158

Carga de bois se espalha pela rodovia em Três Lagoas

Milton
Publicado por Milton
Foto: RCN 67

Um caminhoneiro morreu na madrugada desta sexta-feira (13) após tombar o caminhão que conduzia na BR-158, em Três Lagoas, a 311 km de Campo Grande. O veículo, um reboque Scania com carreta carregada de bovinos, perdeu o controle em uma curva à esquerda no km 300 e tombou para o lado direito. A cabine foi esmagada com o impacto, e a vítima ficou presa às ferragens, não resistindo aos ferimentos. Parte da carga de bois se espalhou pela rodovia, obrigando motoristas a acionarem a Polícia Rodoviária Federal. O 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros constatou o óbito no local, enquanto a Polícia Civil e a Polícia Científica auxiliaram na ocorrência.

Até o momento, o caminhoneiro não foi identificado. As autoridades iniciaram a apuração das causas do acidente. O tráfego no trecho sofreu interdição parcial durante a retirada da carreta e do gado. O episódio reforça os riscos do transporte de cargas vivas em rodovias sinuosas. A investigação policial deve apontar responsabilidades e possíveis falhas na condução. A população foi orientada a redobrar atenção ao transitar pelo local até a completa normalização do tráfego.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Após 25 anos, camisa 23 de Michael Jordan retorna aos Wizards

Milton - 0
Recém-chegado à franquia, ala-pivô homenageia Jordan e retoma o icônico número usado entre 2001 e 2003 Anthony Davis vestirá a camisa 23 no Washington Wizards,...
Leia mais

Prefeitura define novas regras para sistemas de informação

ANELISE PEREIRA - 0
Foi publicado no Diogrande de 8.221 desta quinta-feira (12), o Decreto nº 16.530, de 9 de fevereiro de 2026, que estabelece diretrizes, normas e...
Leia mais

Projeto cria regras para proteção de feirantes tradicionais

Milton - 0
Proposta altera Lei de Licitações e reforça papel das feiras no planejamento urbano Apresentado pela senadora Leila Barros (PDT-DF), o PL 117/2026 cria um marco...
Leia mais

PGE lança ‘Manual de Conduta Eleitoral 2026’ com orientações a gestores públicos

ANELISE PEREIRA - 0
A PGE/MS (Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul) lançou nesta quinta-feira (12) o Manual de Conduta Eleitoral 2026, documento que reúne orientações...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia