Caminhoneiro morre e carga de bois se espalha na BR-158

Um caminhoneiro morreu na madrugada desta sexta-feira (13) após tombar o caminhão que conduzia na BR-158, em Três Lagoas, a 311 km de Campo Grande. O veículo, um reboque Scania com carreta carregada de bovinos, perdeu o controle em uma curva à esquerda no km 300 e tombou para o lado direito. A cabine foi esmagada com o impacto, e a vítima ficou presa às ferragens, não resistindo aos ferimentos. Parte da carga de bois se espalhou pela rodovia, obrigando motoristas a acionarem a Polícia Rodoviária Federal. O 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros constatou o óbito no local, enquanto a Polícia Civil e a Polícia Científica auxiliaram na ocorrência.

Até o momento, o caminhoneiro não foi identificado. As autoridades iniciaram a apuração das causas do acidente. O tráfego no trecho sofreu interdição parcial durante a retirada da carreta e do gado. O episódio reforça os riscos do transporte de cargas vivas em rodovias sinuosas. A investigação policial deve apontar responsabilidades e possíveis falhas na condução. A população foi orientada a redobrar atenção ao transitar pelo local até a completa normalização do tráfego.