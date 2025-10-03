sexta-feira, 3/10/2025

Caminhão com bebidas falsificadas é interceptado em SP

Polícia Civil flagra carregamento suspeito durante fiscalização; bebidas continham líquido semelhante à cachaça e rótulos trocados

Foto: Pablo Jacob/Governo de SP

Durante uma operação de combate à falsificação de bebidas, a Polícia Civil de São Paulo apreendeu 50 caixas com cerca de 1,2 mil garrafas suspeitas em Diadema, nesta quinta-feira (2). O flagrante aconteceu enquanto um caminhão descarregava a mercadoria em um estabelecimento na Vila Santa Maria. Os policiais suspeitaram do conteúdo após notarem inconsistências nos rótulos e no líquido das garrafas. A nota fiscal apontava uma distribuidora em São Bernardo do Campo como origem do material.

No local, os agentes encontraram equipamentos para produção clandestina de bebidas, como destiladoras, tonéis e botijões de gás. O veículo e os produtos foram apreendidos e encaminhados à perícia. O caso foi registrado como crime contra as relações de consumo e um homem de 50 anos é investigado.

A ação faz parte da força-tarefa do Governo de São Paulo contra intoxicações por metanol. Só nesta semana, mais de 50 mil garrafas foram recolhidas em diversas cidades. Um gabinete de crise foi criado para coordenar as fiscalizações e ampliar a resposta às denúncias.

