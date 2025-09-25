quinta-feira, 25/09/2025

Câmara aprova punições para discriminação contra autistas

Proposta aprovada pela CCJ busca fortalecer proteção a pessoas com TEA e segue agora para o Senado

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que pune a discriminação contra pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A medida prevê advertência, multas de até cinco salários mínimos e suspensão de empresas em licitações públicas. Em caso de reincidência, as penalidades dobram. Agentes públicos também poderão ser responsabilizados.

A proposta define discriminação como qualquer forma de exclusão, recusa ou comentário pejorativo, inclusive nas redes sociais. Conteúdos ofensivos online deverão ser removidos imediatamente. O projeto segue para o Senado, a menos que haja recurso para votação em Plenário.

DESTAQUE

