CAMAPUÃ: Sala do empreendedor facilita abertura e regularização de MEI

A Prefeitura de Camapuã, por meio da Sala do Empreendedor, está oferecendo suporte completo para os microempreendedores individuais (MEI) da cidade. O espaço foi criado para desburocratizar processos e garantir que pequenos empresários tenham acesso a serviços essenciais sem complicação.

Na Sala do Empreendedor, é possível abrir um MEI de maneira simples e rápida, além de solicitar a baixa caso o empresário decida encerrar suas atividades. Também são oferecidos serviços como a regularização de débitos do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) e parcelamento de dívidas para quem precisa colocar as contas em dia.

Além disso, a Sala do Empreendedor disponibiliza os seguintes serviços:

• Abertura de MEI: Processo simples e sem burocracia para abrir um negócio.

• Baixa de MEI: Encerramento do MEI de forma rápida e sem complicação.

• Regularização de DAS: Pagamento de pendências para manter o MEI ativo.

• Parcelamento de Dívidas: Opção para facilitar o pagamento de débitos.

• Atualização Cadastral: Alteração de dados como endereço e atividade.

• Emissão de Nota Fiscal: Suporte para emissão de notas fiscais.

• Inscrição Estadual (IE): Auxílio para obtenção da inscrição estadual.

• Encaminhamento ao Mercado de Trabalho: Apoio na busca por oportunidades.

• Confecção de Currículos: Criação e melhoria de currículos profissionais.

O objetivo da iniciativa é fortalecer o comércio local e oferecer mais oportunidades para quem deseja empreender ou ingressar no mercado de trabalho.