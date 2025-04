CAMAPUÃ: Prefeitura promove curso de brigadista e reforça prevenção contra incêndios

A Prefeitura de Camapuã está promovendo, nesta quarta-feira (3), um curso de formação para brigadistas no Plenário Municipal. A capacitação, que será concluída amanhã (4), tem como objetivo preparar a população para agir em situações de emergência, com foco especial na prevenção e no combate a incêndios. O evento conta com a presença do secretário de Agronegócio, Meio Ambiente e Empreendedorismo, Giovani Rocha, do secretário de Infraestrutura, Jean Carlos, e do diretor da Defesa Civil de Camapuã, Almir Ávila.

Durante o treinamento, os participantes recebem instruções teóricas e práticas sobre primeiros socorros, evacuação de áreas de risco e combate a incêndios. Com o aumento dos casos de queimadas na região, a capacitação se torna ainda mais relevante, já que um incêndio descontrolado pode causar grandes prejuízos ambientais e colocar vidas em risco. O curso, ministrado por profissionais qualificados, segue protocolos atualizados para garantir que os participantes estejam aptos a agir com rapidez e eficiência em situações críticas.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a segurança da população e a preservação do meio ambiente. “Investir na capacitação da comunidade é essencial para prevenir tragédias e garantir que, em caso de emergência, as pessoas saibam como agir corretamente”, destacou a organização do evento. A Prefeitura de Camapuã segue empenhada em promover ações que fortaleçam a proteção da cidade e de seus moradores.