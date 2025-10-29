quinta-feira, 30/10/2025

Caçadores são pegos com animal abatido em terra indígena no Pará

Fiscalização integrada protege território e fauna amazônica

Milton
Publicado por Milton
FOTOS: IBAMA

Durante uma ação de fiscalização no interior da Terra Indígena Arara, no Pará, agentes do IBAMA flagraram dois caçadores em atividade ilegal. Eles portavam espingardas calibre .20, munição e armas brancas. Os agentes encontraram um veado-mateiro fêmea abatido e mutilado, o que caracteriza crime ambiental. O animal é uma espécie nativa da fauna brasileira e protegido por lei.

Os suspeitos foram autuados e responderão administrativamente pelos crimes ambientais. Durante a operação, os petrechos e motos usados na caça foram apreendidos e inutilizados. Outros ilícitos ambientais também foram identificados, incluindo a criação irregular de gado em área desmatada.

O desmatamento ilegal impede a regeneração da vegetação nativa, agravando o impacto ambiental na região. Para dificultar o acesso de invasores, uma ponte clandestina que ligava a área à TI Arara foi destruída. A ação integra o esforço contínuo de proteção às terras indígenas e combate ao desmatamento na Amazônia. O trabalho é conduzido pelo Grupo de Combate ao Desmatamento na Amazônia (GCDA).

A operação reúne o Ibama, a Funai e a Força Nacional de Segurança Pública (FNSP).

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

