Caçadores são pegos com animal abatido em terra indígena no Pará

Durante uma ação de fiscalização no interior da Terra Indígena Arara, no Pará, agentes do IBAMA flagraram dois caçadores em atividade ilegal. Eles portavam espingardas calibre .20, munição e armas brancas. Os agentes encontraram um veado-mateiro fêmea abatido e mutilado, o que caracteriza crime ambiental. O animal é uma espécie nativa da fauna brasileira e protegido por lei.

Os suspeitos foram autuados e responderão administrativamente pelos crimes ambientais. Durante a operação, os petrechos e motos usados na caça foram apreendidos e inutilizados. Outros ilícitos ambientais também foram identificados, incluindo a criação irregular de gado em área desmatada.

O desmatamento ilegal impede a regeneração da vegetação nativa, agravando o impacto ambiental na região. Para dificultar o acesso de invasores, uma ponte clandestina que ligava a área à TI Arara foi destruída. A ação integra o esforço contínuo de proteção às terras indígenas e combate ao desmatamento na Amazônia. O trabalho é conduzido pelo Grupo de Combate ao Desmatamento na Amazônia (GCDA).

A operação reúne o Ibama, a Funai e a Força Nacional de Segurança Pública (FNSP).