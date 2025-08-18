segunda-feira, 18/08/2025

Cabeça de porco dá prisão a torcedor corintiano

Osni Fernando Luiz, conhecido como “Cicatriz”, foi sentenciado a um ano em regime semiaberto após atirar cabeça de porco no Dérbi; decisão ainda cabe recurso.

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

O torcedor Osni Fernando Luiz, de 36 anos, foi condenado a um ano de prisão em regime semiaberto por ter arremessado uma cabeça de porco no gramado da Neo Química Arena, durante clássico entre Corinthians e Palmeiras, em novembro de 2024. Conhecido como “Cicatriz”, ele foi enquadrado por crime contra a paz no esporte.

Apesar de negar o arremesso, Osni admitiu ter comprado o item por R$ 60 e levado ao estádio dentro de uma sacola. Ele afirmou que o objetivo era apenas “fomentar uma rivalidade sadia”. No entanto, o juiz responsável pela sentença, Fabrício Reali Zia, destacou que a ação incitou a violência entre torcedores.

Além da condenação, Osni já havia sido proibido de frequentar jogos do Corinthians após ser associado a novo episódio semelhante em fevereiro, quando outra cabeça de porco foi deixada na porta do Allianz Parque. O clube também foi multado pelo STJD devido ao ocorrido no ano passado.

CATEGORIAS:
ESPORTE

