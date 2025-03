CAARAPÓ: Prefeitura fortalece compromisso com transparência e gestão responsável

A Prefeitura de Caarapó segue comprometida com a transparência, a responsabilidade fiscal e o planejamento estratégico. Nesta sexta feira, o Secretário Municipal de Finanças e Arrecadação, Rafael Sabino de Oliveira, e o Secretário de Planejamento, Ernani de Almeida Júnior, participaram de uma reunião técnica com a Secretaria Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo (SEGEM) do Estado de Mato Grosso do Sul. O encontro teve como objetivo alinhar as estratégias municipais com as diretrizes estaduais, especialmente na elaboração do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), além da implementação de contratos de gestão.

A prefeita Maria Lurdes Portugal destacou a importância desse alinhamento para fortalecer a administração pública. “Buscar esse diálogo e alinhar as ações do município com as diretrizes estaduais garantem uma gestão mais eficiente e uma melhor aplicação dos recursos públicos, sempre visando o benefício da população”, afirmou.

A SEGEM é responsável por direcionar a estratégia governamental, o planejamento orçamentário e oferecer apoio técnico em governança aos municípios. A adoção de contratos de gestão, prática já consolidada no Estado, estabelece indicadores e metas claras para os órgãos públicos, aprimorando a eficiência e a qualidade dos serviços prestados.

O Secretário de Finanças, Rafael Sabino de Oliveira, ressaltou a importância dessa parceria: “Alinhar nossas ações com as diretrizes estaduais e implementar contratos de gestão são passos fundamentais para assegurar a correta aplicação dos recursos públicos e promover a eficiência administrativa em Caarapó.”

O Secretário de Planejamento, Ernani de Almeida Júnior, destacou que a elaboração do PPA, LDO e LOA está sendo conduzida com base nas melhores práticas de governança: “Estamos comprometidos em planejar e executar políticas públicas que atendam às reais necessidades da nossa comunidade, garantindo transparência e responsabilidade fiscal.”

O Secretário-Executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo, Thaner Castro Nogueira, elogiou a iniciativa do município: “A busca por alinhamento e a adoção de contratos de gestão demonstram o compromisso de Caarapó com a eficiência e a qualidade na administração pública.”

Everson Leite Cordeiro, Diretor-Geral de Governança e Compliance da Controladoria-Geral do Estado, também presente na reunião, enfatizou a importância da gestão de riscos e da integridade: “Implementar mecanismos de compliance é essencial para fortalecer a cultura ética e a transparência na administração pública.”

A iniciativa da Prefeitura de Caarapó em buscar orientação técnica junto à SEGEM reforça o compromisso com a austeridade, a responsabilidade fiscal e o planejamento estratégico, assegurando que os processos administrativos sejam conduzidos de maneira legal e eficiente, beneficiando toda a comunidade.