CAARAPÓ: Prefeitura e secretaria de educação, esporte e cultura realizam o 1º Festival Geek com dois dias de diversão e cultura

A Prefeitura de Caarapó, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura (Semeec), através do Departamento de Cultura, realizou na sexta-feira (24) e sábado (25) o 1º Festival Geek de Caarapó. O evento, que aconteceu na Praça Central, contou com um público estimado de cerca de 10 mil pessoas nos dois dias de programação, proporcionando uma verdadeira celebração da cultura pop, da criatividade e da integração entre gerações.

As atividades começaram na sexta-feira (24/10), com a noite de abertura oficial, que contou com apresentações culturais do Coral EmCantos do Vale, emocionando o público com canções como “Ciclo da Vida” (do clássico O Rei Leão) e “Love of My Life”, da banda Queen. A primeira noite também trouxe os shows das escolas de música Soneto e Ebenézer, que animaram o público com repertórios variados, incluindo sucessos do pop e trilhas sonoras de animes.

No sábado (25), a programação começou pela manhã com o Passeio Ciclístico, realizado em parceria com o Trail Club Caarapó – Associação de Velocross, reunindo pais e filhos em um momento de integração esportiva e familiar. Durante todo o dia, o público pôde aproveitar as atrações do evento, como a Tenda de Games, concursos de Cosplay e Cospet, torneios de videogame, apresentações musicais, teatrais e de dança, além de exposição de carros e motos antigas, que encantou e movimentou o público. Para as crianças, brinquedos gratuitos garantiram diversão e sorrisos durante todo o festival.

As competições de videogame foram um dos pontos altos da programação. Os vencedores foram:

FC 26 – 1º lugar: Jean Ajala

Bomba Patch – 1º lugar: Rodrigo Pavão

Dragon Ball Z Sparking Zero – 1º lugar: Ruan Julião

O Concurso Cospet premiou os participantes mais criativos:

1º lugar – Bart (Homem-Aranha)

2º lugar – Pompom (Branca de Neve)

3º lugar – Kiara (Mulher-Maravilha)

O aguardado Concurso de Cosplay contou com várias categorias e figurinos cheios de carisma e originalidade:

Categoria Adulto:

1º – Luísa Mota

2º – Ana Laura Frangueli

3º – Jean Carlo

Categoria Infanto:

1º – Milena da Silva

2º – Yasmin Frangueli

3º – João Mateus Mandelli

Categoria Infantil:

1º – Renan da Silva Elias

2º – Manuella Longo e Ribeiro

3º – Joel Lorenzo Borges Coronel

Categoria PCD (Pessoa com Deficiência):

1º – Maycon Oliveira

2º – Laura Bernal

A tarde de sábado também contou com a apresentação da Fanfarra Municipal, que trouxe temas percussivos inspirados no universo geek, e a peça teatral “Desconectados”, do projeto Fetran, encenada por alunos das escolas Cândido Lemes dos Santos e Professor Joaquim Alfredo Soares Vianna. O encerramento do festival ficou por conta da banda Acústicos & Subversivos, que levantou o público em um show cheio de energia e celebração.

O festival também movimentou a economia local. Segundo a organização, os expositores somaram cerca de R$ 30 mil em vendas de produtos como camisetas, action figures, doces, salgados, artesanato e itens colecionáveis.

O 1º Festival Geek de Caarapó foi marcado pela alegria, criatividade e entusiasmo do público, consolidando-se como um novo marco cultural do município e deixando um gostinho de quero mais para as próximas edições.