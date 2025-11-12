CAARAPÓ: Prefeitura e secretaria de assistência social promovem capacitação para fortalecer o enfrentamento à violência contra as mulheres

Na sexta-feira, 7 de novembro, a Prefeitura Municipal de Caarapó, por meio da Secretaria de Assistência Social, promoveu uma importante capacitação com o tema “Desafios e possibilidades no atendimento às mulheres em situação de violência”. O encontro teve como objetivo fortalecer a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres e aprimorar o atendimento prestado às vítimas no município.

A formação foi conduzida pelo Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher (Nudem), a partir de uma solicitação da Defensoria Pública de Caarapó, e contou com a organização da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres e do CRAS Urbano.

O evento reuniu representantes de diversos órgãos e instituições, entre eles a Secretaria de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Educação, a SESAI, a Polícia Militar, o Hospital São Mateus, o Conselho Tutelar e a Defensoria Pública. Essa integração reforça a importância do trabalho conjunto e contínuo entre os diferentes setores que compõem a rede de atendimento, garantindo um serviço mais humanizado e eficiente.

Durante a capacitação, os participantes discutiram os desafios enfrentados pelos profissionais no acolhimento das mulheres em situação de violência, destacando a necessidade de aprimorar o fluxo interinstitucional e fortalecer o diálogo entre as instituições envolvidas.

A escuta qualificada como ferramenta de acolhimento

A equipe do Nudem enfatizou que o atendimento às vítimas de violência deve ser pautado pela escuta qualificada, pela empatia e pelo respeito. O momento de ouvir a mulher, segundo as especialistas, é fundamental para reconstruir sua confiança e garantir o acesso pleno aos seus direitos.

Com ações como essa, a Prefeitura Municipal de Caarapó reafirma seu compromisso com o fortalecimento das políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero. Por meio da integração entre os serviços de saúde, educação, segurança e assistência social, o município busca garantir um atendimento humanizado, acolhedor e eficaz, capaz de proteger e empoderar as mulheres em situação de vulnerabilidade.

A gestão municipal reforça que o enfrentamento à violência contra a mulher é uma prioridade permanente, e que a capacitação contínua dos profissionais é uma das principais estratégias para consolidar uma rede sólida, articulada e sensível às necessidades da população feminina.