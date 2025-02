Brasil projeta US$ 191 milhões em negócios de café no Oriente Médio

Os cafés especiais brasileiros estão ganhando cada vez mais espaço no mercado do Oriente Médio, com projeção de US$ 191,6 milhões em negócios até 2026, um aumento de 230,2% em relação ao ano anterior. A cifra foi destacada durante a World of Coffee Dubai 2025, onde o Brasil gerou US$ 48,6 milhões em transações presenciais.

Durante o evento, empresas brasileiras realizaram 665 contatos comerciais, sendo 444 novos. O Brasil tem fortalecido sua presença no Oriente Médio por meio de iniciativas como o projeto “Brazil. The Coffee Nation”, que conecta produtores, exportadores e cooperativas com consumidores internacionais.

A feira, realizada em fevereiro nos Emirados Árabes Unidos, também destacou cafés com certificação de rastreabilidade e pontuação superior a 88 pontos. O diretor da BSCA, Vinicius Estrela, ressalta o crescente interesse pela bebida na região, com destaque para a multiplicação de cafeterias e os investimentos do governo local. Em 2024, o Oriente Médio importou 3,2 milhões de sacas de café, gerando uma receita de US$ 820 milhões.