Brasil já supera exportações de milho de janeiro de 2025

Em apenas 16 dias úteis, país já exportou 3,7 milhões de toneladas, acima do registrado em todo janeiro do ano passado

O terceiro reporte de exportações divulgado em 2026 pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) mostra que o Brasil já embarcou 3.744.602,3 toneladas de milho não moído, exceto milho doce, representando um crescimento de 4,1% frente às 3.594.034,4 toneladas exportadas em janeiro de 2025. A média diária de embarques nos primeiros 16 dias úteis foi de 234.037,6 toneladas, aumento de 43,3% em relação à média diária de 163.365,2 toneladas registrada no ano passado. Segundo Roberto Carlos Rafael, da Germinar Corretora, o desempenho brasileiro neste início de temporada superou as expectativas do mercado, que projetava exportações em torno de 36 milhões de toneladas, podendo agora alcançar entre 41 e 42 milhões.

Ele ainda destaca que a próxima temporada, iniciando em fevereiro, exigirá esforço maior para alcançar entre 45 e 50 milhões de toneladas, considerando a concorrência de grandes estoques nos Estados Unidos e a necessidade de escoar o excedente nacional. Outro ponto de atenção é o mercado iraniano, que foi o maior importador em 2025, mas enfrenta instabilidades internas que podem reduzir as compras em até 3 milhões de toneladas.

No aspecto financeiro, o faturamento brasileiro acumulado no mês atingiu US$ 835,969 milhões, ante US$ 789,863 milhões de janeiro de 2025, com média diária de receita de US$ 52,248 milhões, crescimento de 45,5% em relação ao mesmo período do ano passado, refletindo não apenas a quantidade embarcada, mas também a valorização do produto.

