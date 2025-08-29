sexta-feira, 29/08/2025

Brasil estreia com goleada na Copa do Mundo de Amputados

Foto: Rogério Kocs

A Seleção Brasileira de Futebol de Amputados iniciou sua trajetória rumo à Copa do Mundo da modalidade, que será realizada na Costa Rica em 2026, com uma vitória contundente. Na estreia do torneio classificatório, o Brasil aplicou uma goleada de 9 a 0 sobre o Equador, mostrando força e entrosamento.

O destaque absoluto da partida foi o atacante Rogerinho R9, que marcou dois gols e deu duas assistências, conduzindo o ataque brasileiro com muita autoridade. “Entramos focados, com respeito ao adversário, mas com muita vontade de mostrar nosso futebol. Esse grupo quer muito essa vaga na Copa”, afirmou o camisa 9 após o jogo.

O torneio classificatório conta com a participação de oito seleções sul-americanas, sendo que apenas três garantirão vaga para o Mundial de 2026. O Brasil agora se prepara para enfrentar Peru e Uruguai, com o duelo contra os uruguaios apontado como o mais difícil da fase de grupos.

Com essa vitória expressiva, a seleção brasileira mostra que está entre as favoritas para conquistar uma das vagas e representar o país na Copa do Mundo de Futebol de Amputados.

ESPORTE

