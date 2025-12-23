terça-feira, 23/12/2025

Brasil abre mercado para material genético avícola em Moçambique

Negociação sanitária garante exportações seguras

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ministério da Agricultura e Pecuária

O governo brasileiro concluiu a negociação sanitária com Moçambique, autorizando a exportação de material genético avícola, incluindo ovos férteis e pintos de um dia. Essa medida contribui para a melhoria da qualidade do plantel moçambicano e fortalece a diversificação das parcerias comerciais do Brasil. O agronegócio brasileiro, que já soma 521 aberturas de mercado em 81 destinos desde 2023, encontra na África oportunidades promissoras de crescimento. Moçambique, com cerca de 33 milhões de habitantes, importou mais de US$ 24 milhões em produtos agropecuários brasileiros entre janeiro e novembro de 2025.

A iniciativa é resultado do trabalho conjunto entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE). A abertura reforça a presença do Brasil no continente africano e fortalece os produtores nacionais. O anúncio também demonstra o potencial econômico e demográfico da região para futuras parcerias.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

PF captura procurado pela Justiça em Guarulhos

Milton - 0
Em ações de fiscalização realizadas na quarta-feira (17) no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, a Polícia Federal prendeu um homem procurado pela Justiça do...
Leia mais

CBF altera horário da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco

Milton - 0
A CBF anunciou, nesta terça-feira, mudança no horário do segundo jogo da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco. A partida, marcada...
Leia mais

Certificado amplia mercado para agroindústrias do Sul-Fronteira

Milton - 0
Agroindústrias de sete municípios do Consórcio Sul-Fronteira passam a ter autorização para comercializar produtos de origem animal em todo Mato Grosso do Sul após...
Leia mais

PF investiga tráfico internacional de brasileiros

Milton - 0
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (16) a Operação Dark Bet, destinada a combater uma organização criminosa que enviava brasileiros para exploração laboral e...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia