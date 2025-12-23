Brasil abre mercado para material genético avícola em Moçambique

O governo brasileiro concluiu a negociação sanitária com Moçambique, autorizando a exportação de material genético avícola, incluindo ovos férteis e pintos de um dia. Essa medida contribui para a melhoria da qualidade do plantel moçambicano e fortalece a diversificação das parcerias comerciais do Brasil. O agronegócio brasileiro, que já soma 521 aberturas de mercado em 81 destinos desde 2023, encontra na África oportunidades promissoras de crescimento. Moçambique, com cerca de 33 milhões de habitantes, importou mais de US$ 24 milhões em produtos agropecuários brasileiros entre janeiro e novembro de 2025.

A iniciativa é resultado do trabalho conjunto entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE). A abertura reforça a presença do Brasil no continente africano e fortalece os produtores nacionais. O anúncio também demonstra o potencial econômico e demográfico da região para futuras parcerias.