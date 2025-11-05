Bottas e Doohan surfam em São Paulo com camisas do Tricolor

A Fórmula 1 desembarcou em São Paulo nesta semana, e os pilotos Valtteri Bottas e Jack Doohan aproveitaram para se divertir fora das pistas. Ambos participaram de um passeio em uma piscina de ondas em Porto Feliz, no interior paulista, vestindo camisas do São Paulo.

As camisetas eram personalizadas com os números e sobrenomes dos pilotos: Bottas com o 77, número utilizado na Mercedes, e Doohan com o 7. Entretanto, um detalhe chamou atenção: o sobrenome do australiano foi escrito erroneamente como “Dooman”.

Apesar de não competirem no GP de São Paulo, os dois têm funções importantes em Interlagos. Bottas é piloto reserva da Mercedes até o fim da temporada e será titular da Cadillac em 2026. Já Doohan cumpre atividades como piloto reserva da Alpine, após perder o posto de titular para Franco Colapinto.

O momento também rendeu cliques curiosos, como Bottas posando em uma prancha de surfe com uma latinha e a bandeira dos Estados Unidos, representando sua futura equipe. As interações reforçam o lado descontraído dos pilotos antes da pressão das corridas.