BONITO: Reunião com ABAETUR discute melhorias no sistema “Turista por Natureza”

A convite do presidente da ABAETUR e representante do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), Gustavo Romeiro, foi realizada nesta quinta-feira, 21 de novembro, uma reunião entre o representante do software “Turista por Natureza”, Pedro Oliveira, e agentes de turismo de Bonito.

O encontro contou com a participação das agências Águas de Bonito, Surucuá, Viva Bonito, Bonito On, PRV e XP, que apresentaram dúvidas, apontamentos e sugestões referentes ao sistema, implantado no primeiro semestre de 2025.

Durante a reunião, os participantes discutiram ajustes necessários para aprimorar o desempenho da plataforma e fortalecer o atendimento ao visitante, especialmente com a aproximação da alta temporada. O diálogo foi considerado produtivo, reforçando o compromisso conjunto entre o trade turístico e os responsáveis pela ferramenta em promover melhorias contínuas para o setor.

O sistema está em constante evolução e atualização. A Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico permanece à disposição de todas as agências para esclarecimento de dúvidas e para contribuir com qualquer necessidade relacionada à plataforma.