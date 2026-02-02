BONITO: Em sessão solene, prefeito Josmail Rodrigues detalha investimentos de mais de R$ 200 milhões para o município.

Na manhã desta segunda-feira (02), a Prefeitura de Bonito esteve presente na Sessão Solene de abertura dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Bonito. A solenidade contou com a participação do prefeito Josmail Rodrigues, vereadores e autoridades locais.

Durante a sessão, o prefeito apresentou o Plano de Trabalho da Prefeitura de Bonito para 2026, que reúne um conjunto de obras e investimentos em diversas áreas do município. O planejamento prevê mais de R$ 200 milhões em investimentos, resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Bonito, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e o Governo Federal.

O plano contempla tanto obras em andamento quanto a previsão de novas intervenções, abrangendo áreas estratégicas como infraestrutura, saneamento, esporte e desenvolvimento urbano, com o objetivo de promover melhorias estruturais e ampliar a qualidade de vida da população.

Além das ações já detalhadas no documento, o prefeito destacou outras obras importantes que também fazem parte do planejamento da gestão. Entre elas estão a implantação da rede de esgoto no bairro Solar dos Lagos I, a construção de uma estação elevatória de esgoto na Rua Nossa Senhora Aparecida, nas proximidades da Rua Pérsio Shamann, e a revitalização do Estádio de Futebol de Bonito.

De acordo com o prefeito Josmail Rodrigues, o Plano de Trabalho reflete um planejamento responsável, com foco no crescimento organizado da cidade, na melhoria da infraestrutura urbana e no atendimento às demandas da população bonitense.

O Plano de Trabalho 2026 da Prefeitura de Bonito será disponibilizado em formato digital (PDF), garantindo transparência e permitindo o acompanhamento detalhado das ações, obras e investimentos previstos para o próximo ano. O documento completo, com a relação detalhada das obras e investimentos, encontra-se disponível abaixo.