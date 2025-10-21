BONITO: Câmara realiza sessão solene de entrega do título de cidadão bonitense e honorífico

Como parte das comemorações pelos 77 anos de Bonito, a Câmara Municipal realizou no dia 1º de outubro a Sessão Solene de Entrega do Título de Cidadão Bonitense e Honorífico. O evento reuniu autoridades, familiares e amigos no plenário da Câmara, em uma noite marcada por reconhecimento e gratidão.

Ao todo, 14 personalidades foram homenageadas por sua contribuição ao desenvolvimento do município em diferentes áreas, como saúde, educação, turismo, assistência social, religião e empreendedorismo. As indicações foram feitas pelos vereadores, reconhecendo cidadãos que atuam com dedicação e compromisso em prol da comunidade bonitense.

Os homenageados foram: Anderson Martins Valensuela, Bruno Leite Miranda, Celanira Gaúna Trelha, Eduardo Folley Coelho, Florêncio Francisco da Silva – Zulu, Josiene de Freitas Pinheiro, Juanita Maria Palmieri Battilani, Lourdes Aparecida de Lima Schwind, Lucas Alves Ferreira, Maria Xadia Haddad, Nilton Vieira Coutinho, Padre Israel Moura dos Santos, Rafael Luiz Braga, Roberto Moreira Rocha – Betinho.

A Sessão Solene reforçou o compromisso da Câmara Municipal em valorizar pessoas que contribuem diariamente para o crescimento de Bonito, reconhecendo em cada homenageado o exemplo de dedicação, solidariedade e amor pela cidade.