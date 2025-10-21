quarta-feira, 22/10/2025

BONITO: Câmara realiza sessão solene de entrega do título de cidadão bonitense e honorífico

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Como parte das comemorações pelos 77 anos de Bonito, a Câmara Municipal realizou no dia 1º de outubro a Sessão Solene de Entrega do Título de Cidadão Bonitense e Honorífico. O evento reuniu autoridades, familiares e amigos no plenário da Câmara, em uma noite marcada por reconhecimento e gratidão.

Ao todo, 14 personalidades foram homenageadas por sua contribuição ao desenvolvimento do município em diferentes áreas, como saúde, educação, turismo, assistência social, religião e empreendedorismo. As indicações foram feitas pelos vereadores, reconhecendo cidadãos que atuam com dedicação e compromisso em prol da comunidade bonitense.

Os homenageados foram: Anderson Martins Valensuela, Bruno Leite Miranda, Celanira Gaúna Trelha, Eduardo Folley Coelho, Florêncio Francisco da Silva – Zulu, Josiene de Freitas Pinheiro, Juanita Maria Palmieri Battilani, Lourdes Aparecida de Lima Schwind, Lucas Alves Ferreira, Maria Xadia Haddad, Nilton Vieira Coutinho, Padre Israel Moura dos Santos, Rafael Luiz Braga, Roberto Moreira Rocha – Betinho.

A Sessão Solene reforçou o compromisso da Câmara Municipal em valorizar pessoas que contribuem diariamente para o crescimento de Bonito, reconhecendo em cada homenageado o exemplo de dedicação, solidariedade e amor pela cidade.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Mara Caseiro acompanha entregas e articula avanços em cinco municípios de MS

ANELISE PEREIRA - 0
Mara Caseiro acompanha entregas e articula avanços em cinco municípios de Mato Grosso do Sul Em um único dia de agenda intensa, a deputada estadual...
Leia mais

Obra de mais de R$ 4 milhões será referência em saúde pública no MS

Milton - 0
A Prefeitura de Dourados anunciou o início da construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Jardim dos Estados. A obra, com...
Leia mais

Justiça alcança traficante procurado em ação policial eficiente

Milton - 0
Na data de ontem (16), a Polícia Civil, por meio do SIG das Delegacias de Ivinhema e Novo Horizonte do Sul, realizou a prisão...
Leia mais

Funsat realiza edição do outubro rosa com feirão de empregos

ANELISE PEREIRA - 0
Nesta sexta-feira (17), a Funsat (Fundação Social do Trabalho) promoveu o “Emprega CG – Outubro Rosa”, evento que uniu oportunidades de trabalho e orientações...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia