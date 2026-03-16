Bolsonaro sai da UTI e vai para semi-intensiva

Avanço no quadro clínico permite mudança de ala

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para a unidade semi-intensiva do hospital DF Star, em Brasília, após apresentar melhora nos marcadores da infecção que motivou a internação. Segundo a equipe médica, a evolução do quadro clínico possibilitou a mudança de ala, que foi confirmada em publicação nos stories do Instagram por Michelle Bolsonaro, destacando a confiança na recuperação do ex-presidente.

Bolsonaro estava internado na UTI desde sexta-feira, depois de passar mal no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, com sintomas de febre, vômitos e baixa saturação de oxigênio. Ele foi diagnosticado com pneumonia bacteriana bilateral causada por broncoaspiração e passou a receber antibióticos, fisioterapia respiratória e motora.

Boletim médico divulgado nesta segunda-feira apontou melhora clínica e laboratorial, incluindo recuperação da função renal e redução parcial dos marcadores inflamatórios. No boletim anterior, havia estabilidade clínica, mas aumento temporário dos marcadores levou à intensificação do tratamento. A transferência para a unidade semi-intensiva é reflexo da evolução positiva, e novo boletim oficial deve ser divulgado amanhã.