sexta-feira, 22/08/2025

BODOQUENA: Secretaria de saúde se reúne com CAPS I de Miranda para definir fluxo de atendimento

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Secretaria Municipal de Saúde de Bodoquena, por meio da coordenação de saúde mental, realizou nesta quarta-feira (20), a definição do fluxo de atendimento para pacientes do município que passam a ser assistidos pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) de Miranda. Anteriormente, esses atendimentos eram encaminhados ao município de Aquidauana.

A reunião contou com a participação da assistente social Carmen Queiti, da médica clínica geral com pós-graduação em psiquiatria, Andressa Skulny, do e coordenador do CAPS I, André Marcos, além do médico Pedro de Toledo Filho, que apresentou os processos e protocolos da unidade.

O Centro de Atenção Psicossocial é um serviço de referência para o cuidado de pessoas que sofrem com transtornos mentais graves e persistentes, como esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão recorrente, além de casos de abuso de álcool e outras drogas. A unidade foi criada como uma alternativa às internações psiquiátricas, priorizando o cuidado comunitário, humanizado e contínuo.

Entre os atendimentos oferecidos estão: consultas individuais, acompanhamento medicamentoso, psicoterapia, oficinas terapêuticas, atividades culturais e esportivas, grupos de leitura, oficinas de geração de renda e suporte social. O CAPS também atua com matriciamento junto às equipes da atenção básica, urgência, emergência e hospitais de referência, promovendo apoio técnico e articulação no cuidado em saúde mental.

De acordo com a secretária de Saúde, Monique Dalletezze, a definição do novo fluxo garante mais qualidade e proximidade no atendimento da população de Bodoquena. “Esse alinhamento com Miranda, fortalece nossa rede de saúde mental oferecendo suporte contínuo, acolhimento e atenção adequada aos nossos pacientes”, destacou.

Com essa mudança, os pacientes passam a contar com uma rede estruturada de cuidado, com diferentes níveis de atendimento, intensivo, semi-intensivo e não intensivo, conforme a necessidade de cada caso, reforçando o compromisso da gestão municipal com a saúde integral da população.

CATEGORIAS:
GERAL

