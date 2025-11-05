quinta-feira, 6/11/2025

BODOQUENA: Prefeitura realiza audiência pública para discutir lei orçamentária anual de 2026

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Bodoquena convida toda a população para participar da audiência pública sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2026. O encontro será realizado nesta quarta-feira, dia 29 de outubro, às 19h, na Câmara Municipal.

A audiência tem como objetivo apresentar e discutir as diretrizes e prioridades orçamentárias do município para o próximo ano, garantindo transparência e a participação popular no processo de definição das ações e investimentos da administração pública.

A gestão municipal destaca que a presença dos moradores é fundamental para o fortalecimento de uma administração democrática, transparente e participativa.

CATEGORIAS:
GERAL

