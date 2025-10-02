BODOQUENA: Prefeitura apresenta projetos de obras para vereadores

Na manhã desta quarta-feira (01), a prefeita de Bodoquena, Girleide Rovari, se reuniu com os vereadores do município para apresentar os resultados alcançados pela administração e os próximos passos na área de infraestrutura.

O encontro contou com a participação da equipe técnica da LBM Engenharia, empresa responsável pela assessoria técnica ao município e a presença dos vereadores Ayrton Marques, Cristiane Siqueira, Di Pereira, Jair Ferracini, João de Paulo e Marinho da Empaer.

Durante a reunião, foram detalhados os projetos em execução, bem como as futuras obras planejadas para impulsionar o desenvolvimento local. Entre os destaques, estão a retomada de obras que estavam paralisadas, a revitalização da pista de caminhada do Parque Deraldino Sena, a construção do portal na entrada da cidade, construção de casas populares, reforma do hospital municipal, a execução da arena esportiva, realizada em parceria com o Governo do Estado.

A prefeita ressaltou a importância dos investimentos em infraestrutura como base para o crescimento sustentável da cidade. “Esse momento é importante para discutirmos, debatermos e esclarecer dúvidas sobre os projetos e deixar tudo bem explicado para os vereadores. São essas obras que vão transformando o nosso município”.

Além disso, foram discutidos projetos estratégicos que serão apresentados em Brasília à bancada federal, com o objetivo de garantir novos recursos para o município.

Ao final do encontro, Girleide Rovari agradeceu aos vereadores pelo comprometimento e pela parceria contínua na busca por melhorias para a população de Bodoquena.