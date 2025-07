BODOQUENA: Hospital do município agora conta com duas UTIs móveis para transporte intensivo de pacientes

O Hospital Municipal de Bodoquena, Francisco Sales, agora dispõe de duas ambulâncias móveis com estrutura de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que reforçam de forma significativa a capacidade de atendimento em situações de urgência e emergência. Os veículos, das montadoras Renault e Mercedes-Benz, são completamente equipados para oferecer suporte avançado à vida durante o transporte de pacientes em estado grave.

Com padrão tipo D, ambas as UTIs móveis contam com respirador, aspirador cirúrgico, monitor cardíaco, bombas de infusão, oxigênio medicinal e climatização interna. A unidade Sprinter, recém-integrada à frota, segue o mesmo padrão do SAMU de Campo Grande e traz um diferencial importante: uma incubadora neonatal com maca própria, permitindo o transporte seguro de recém-nascidos.

Desde junho, as duas UTIs móveis vêm operando de forma intensa, realizando em média quatro viagens por dia. Mais de 60% dos deslocamentos são destinados à cidade de Aquidauana, com tempo médio de sete horas por trecho (incluindo tempo de espera para paciente). Os demais, cerca de 40%, seguem para a capital Campo Grande, com média de 11 horas por trecho (incluindo tempo de espera aguardando paciente ser atendido). Isso significa que, a cada 24 horas, cada ambulância roda cerca de 18 horas transportando pacientes com acompanhamento especializado, o que representa aproximadamente 75% do tempo total disponível de cada equipamento.

Cada unidade opera com uma equipe composta por motorista e técnico de enfermagem, ambos com 100% de disponibilidade. Além disso, contam com uma enfermeira com carga de 50% e cobertura médica com presença equivalente a 300% da carga padrão, garantindo maior segurança clínica durante os atendimentos.

A secretária municipal de Saúde, Monique Dalletezze, destaca a importância do reforço na estrutura hospitalar. “Essas UTIs móveis estão fazendo a diferença no dia a dia do hospital. São pacientes graves que, agora, conseguem ser transportados com segurança, estabilidade e assistência contínua. É um suporte que salva vidas”, afirma.

A manutenção dessas UTIs é feita por meio de locação, uma iniciada em 2018 e outra em 2022, com custo médio de R$ 20 mil mensais por unidade, somando cerca de R$ 480 mil por ano. Os veículos vêm de Três Lagoas e Belo Horizonte, e atendem com eficiência, agilidade e toda a estrutura necessária para situações críticas.

Para a prefeita Girleide Rovari, o investimento representa mais do que infraestrutura, é cuidado com a vida das pessoas. “Essa é uma entrega que emociona. Quem já precisou de uma ambulância UTI sabe o quanto isso faz diferença, para os nossos pacientes e familiares e para os nossos profissonais que acompanham. Estamos garantindo dignidade e proteção para quem mais precisa, com responsabilidade e compromisso com a saúde pública”, afirmou.

Com a incorporação dessas ambulâncias ao hospital, Bodoquena dá mais um passo importante no fortalecimento da rede pública de saúde, garantindo que vidas sejam assistidas com respeito desde o primeiro momento do cuidado. Um investimento que salva, protege e honra a população.