Bioparque Pantanal é destino ideal para curtir o feriado com conhecimento e natureza

O Bioparque Pantanal, espaço de experiência e conhecimento para todos, funcionará em horário especial nos dia 13, Dia de Santo Antônio, padroeiro de Campo Grande, e nos dias 19 e 20, devido o feriado de Corpus Christi.

Nestas datas, os visitantes poderão conhecer o maior aquário de água doce do mundo entre 8h30 e às 14h30, sendo o último horário de entrada (check-in) às 13h30. Nossos guias estarão à disposição para orientar os visitantes e esclarecer eventuais dúvidas e curiosidades sobre os tanques durante a contemplação do circuito de aquários.

Dentre as nossas 468 espécies de animais, destacam-se a jaú Maria Fernanda, os pirarucus e as arraias Fernanda Montenegro e Fernanda Torres. Os axolotes também atraem a atenção dos visitantes, além da píton-albina Capitu, da jiboia Rachel Carson e da sucuri Gaby Amarantos, entre outros animais.

Além de um espaço de contemplação, os professores do Núcleo de Educação Ambiental (NEA) do Bioparque Pantanal, realizam atividades com a temática de economia circular e sustentabilidade.

Além de ser uma excelente opção de passeio para o feriado, como um espaço de lazer e cultura, o Bioparque Pantanal oferece uma experiência única, que promove a educação ambiental e a popularização da ciência para todas as idades. A visitação é gratuita, e deve ser agendada pelo site bioparquepantanal.ms.gov.br.