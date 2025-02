Bioparque Pantanal abre agendamento para visitas escolares e garante experiência dinâmica com animais de água doce

O Bioparque Pantanal está com vagas disponíveis para agendamento de visitas escolares em seu site oficial bioparquepantanal.ms.gov.br. O passeio proporciona aos estudantes uma experiência única de aprendizado e contato direto com a biodiversidade dos rios do Brasil e outros países. No dia 16 de cada mês, o agendamento é disponibilizado na plataforma.

Por ser um espaço que vai além do lazer, o Núcleo de Educação Ambiental (NEA) do Bioparque, prepara os estudantes antes mesmo da visita. Durante o passeio, os alunos não apenas observam de perto diversas espécies aquáticas, mas também participam de atividades pedagógicas especialmente elaboradas para cada bimestre, sempre com temáticas ambientais.

Além de ser um momento de descoberta e encantamento, a visita ao Bioparque Pantanal é uma verdadeira aula prática, permitindo que os alunos aprofundem os conhecimentos adquiridos em sala de aula de maneira interativa e dinâmica.

Os grupos são guiados por profissionais que explicam os detalhes de cada tanque e as particularidades das espécies. Sendo assim, o aluno tem a oportunidade de aprender e tirar suas dúvidas com profissionais capacitados.

O agendamento está disponível para escolas públicas e privadas, garantindo que estudantes de diferentes instituições tenham acesso a essa experiência educativa única.